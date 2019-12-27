РПЦ расширила список имен для крещения

Крещение теперь возможно под именами иностранных святых, следует из журналов заседания Синода. Их опубликовали на сайте Русской православной церкви (РПЦ) 27 декабря.

То есть, человек может пройти таинство крещения под созвучными именами «не национального звучания». К таковым, например, можно отнести Иоанн — Джон или Иоанна — Жанна. В сообщении указано, что нельзя ограничивать выбор имен только лишь месяцесловом.