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10:35   27 Декабря 2019
Россия

РПЦ расширила список имен для крещения

РПЦ расширила список имен для крещения

Крещение теперь возможно под именами иностранных святых, следует из журналов заседания Синода. Их опубликовали на сайте Русской православной церкви (РПЦ) 27 декабря.

То есть, человек может пройти таинство крещения под созвучными именами «не национального звучания». К таковым, например, можно отнести Иоанн — Джон или Иоанна — Жанна. В сообщении указано, что нельзя ограничивать выбор имен только лишь месяцесловом.

«При крещении или присоединении к православной церкви взрослого человека, носящего имя, не имеющее аналога в месяцесловах поместных православных церквей и не являющееся иным национальным звучанием имени из православного месяцеслова, предоставлять таковому человеку самостоятельного избирать крестильное имя из православного месяцеслова, причем желательно, чтобы оно было близко по звучанию с гражданским именем», — указано в документах.

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Автор: Анна Манц
#религия #рпц #крещение

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