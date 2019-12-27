Протурецкие террористы обещают бонусы тем, кто отправится воевать в Ливию

Четыре рекрутских центра открыли протурецкие террористы в Сирии для отправки молодежи в Ливию, чтобы они участвовали в боевых действиях на территории страны. Информацию об этом подтвердили в оппозиционной организации «Сирийская обсерватория по правам человека» (SOHR).

Власти Анкары стали избавляться от террористических бандформирований в Сирии после того, как сирийская армия окружила провинцию Идлиб. Сейчас террористы, которые больше не нужны в Сирии, перебрасываются Турцией на территорию Ливии, чтобы участвовать в боевых действиях вместе с членами так называемого правительства Национального согласия (ПНС) Ливии.

Протурецкие террористы в своих рекрутских центрах обещают молодежи деньги и другие бонусы от принимающей стороны. Речь может идти о сумме до двух тысяч долларов в качестве небольшой компенсации. Четыре таких центра работают в сирийском Африне, Алеппо и поселке Кибария.

Ранее стало известно, что в Ливии убиты два протурецких боевика, которые были переброшены с территории Сирии. В середине недели стало известно, что для переброски боевиков в Ливию с территории Сирии было совершено два авиарейса африканских и ливийских авиалиний, передает Федеральное агентство новостей (ФАН).

Фактически Турция является сейчас основным государством, которое угрожает интересам Ливии, а также препятствует становлению страны, вмешиваясь в их дела и поставляя боеприпасы, оружие и террористов. Существенный урон по протурецким боевикам и террористам ПНС наносит Ливийская национальная армия (ЛНА), которой руководит фельдмаршал Халифа Хафтар. Турецкий лидер Реджеп Эрдоган понимает, что воевать с ЛНА очень сложно, поэтому сейчас вынужден открыто говорить о том, что собирается ввести войска Турции в Ливию.

Террористы ПНС захватили ливийские территории, в частности столицу Триполи, где устанавливают свои порядки. Руководство ПНС полностью контролируется Западом, а его участники связны с запрещенными в России террористическими организациями ИГ, «Аль-Каида» и «Братья-Мусульмане».