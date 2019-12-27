Путин поздравил сотрудников МЧС и ветеранов ведомства с профессиональным праздником
Президент РФ Владимир Путин направил поздравительную телеграмму сотрудникам и ветеранам Министерства чрезвычайных ситуаций по случаю Дня спасателя, который отмечается в нашей стране 27 декабря.
В телеграмме, с текстом которой можно ознакомиться на сайте Кремля, глава государства отметил, что сотрудники спасательного ведомства принадлежат к когорте героических людей, которые, не жалея себя, всегда первыми приходят на помощь, мужественно противостоят стихии, спасают человеческие жизни и больше всего ценят друг в друге надежность, ответственность и чувство локтя.
«В сложных обстоятельствах вы неизменно демонстрируете компетентность и самоотверженность, умение действовать чётко, слаженно, на результат», — добавил президент.
Также Путин отметил, что сейчас значимым приоритетом для спасателей стало повышение качества взаимодействия подразделений МЧС и внедрение современных технологий. Также, по его словам, необходимо уделять серьезное внимание предупреждению чрезвычайных ситуаций, расширению международного сотрудничества в этой области и укреплению кадрового состава корпуса состава, привлекая к работе добровольческие и волонтерские организации.
«Убежден, что профессионализм и опыт, приверженность традициям будут и впредь помогать вам в решении поставленных задач на благо Отечества и наших граждан. Желаю здоровья и успехов вам и вашим близким. И, пользуясь случаем, поздравляю с наступающими новогодними праздниками», — заключил президент.