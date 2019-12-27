Александр Емельяненко ответил назвавшему его «мертвым» брату Федору

Боец ММА Александр Емельяненко отреагировал на слова старшего брата Федора, титулованного бойца смешанных единоборств, о том, что он мертв. По его словам, старший родственник «просто поражает» своей глупостью.

Ранее в интервью изданию Sport24 Федор Емельяненко признался, что брат для него «мертв», но он молится за то, чтобы тот снова стал живым и «нашел себя». Кроме того, он призвал родственника перед всеми людьми, которых он обидел, оскорбил и обманул на деньги.

Александр Емельяненко, в свою очередь, предложил брату сходить помолиться и поставить за него свечку, если тот действительно считает его мертвым.

«Отчего он хоронит при жизни родного и живого брата? Еще христианина и праведного», —подчеркнул боец.

Старший брат считает, что все это «показушно». Он добавил, что для него Федор — «живой» старшим братом, у которого много амбиций, эмоций и самовлюбленности.

Братья Емельяненко перестали общаться в 2014 году после того, как на Александра возбудили дело об изнасиловании.