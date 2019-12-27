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10:24   27 Декабря 2019
Россия

Александр Емельяненко ответил назвавшему его «мертвым» брату Федору

Александр Емельяненко ответил назвавшему его «мертвым» брату Федору

Боец ММА Александр Емельяненко отреагировал на слова старшего брата Федора, титулованного бойца смешанных единоборств, о том, что он мертв. По его словам, старший родственник «просто поражает» своей глупостью.

Ранее в интервью изданию Sport24 Федор Емельяненко признался, что брат для него «мертв», но он молится за то, чтобы тот снова стал живым и «нашел себя». Кроме того, он призвал родственника перед всеми людьми, которых он обидел, оскорбил и обманул на деньги.

Александр Емельяненко, в свою очередь, предложил брату сходить помолиться и поставить за него свечку, если тот действительно считает его мертвым.

«Отчего он хоронит при жизни родного и живого брата? Еще христианина и праведного», —подчеркнул боец.

Старший брат считает, что все это «показушно». Он добавил, что для него Федор — «живой» старшим братом, у которого много амбиций, эмоций и самовлюбленности.

Братья Емельяненко перестали общаться в 2014 году после того, как на Александра возбудили дело об изнасиловании.

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Автор: Арсений Аскольский
#емельяненко

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