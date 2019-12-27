Афинский Акрополь получит новое ночное освещение

Глава греческого министерства культуры Лина Мендони рассказала об изменениях в афинском Акрополе на неформальной встрече с журналистами 27 декабря.

Так, в нем заменят ночное освещение. Последний раз им занимались в 2004 году, когда в Афинах проходили Олимпийские игры. Дата окончания работ на данный момент неизвестна. Деньги на проект выделил благотворительный Фонд Онассиса, сумма составляет полтора миллиона евро.

На эти деньги будет отремонтирован и лифт, который устанавливали к Олимпиаде как временный. Он постоянно ломался, а летом и вовсе вышел из строя. С его помощью малоподвижные люди смогут посетить Священную гору, так как новый механизм будет соответствовать европейским стандартам.

Помимо этого, здесь наведут порядок с электрооборудованием. В целом, в Акрополе находится 175 электрощитов, однако никто точно не знал, где именно они располагаются. Их нанесут на карту. Также холм защитят от попадания молнии после инцидента 17 апреля, когда из-за удара пострадали двое смотрителей и столько же туристов.

Напомним, что афинский Акрополь является самой посещаемой достопримечательностью Греции. Так, с начала 2019 года по август сюда приехали почти два с половиной миллиона людей.