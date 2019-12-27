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10:06   27 Декабря 2019
Ближнее зарубежье

Пилот самолета Bek Air Марат Муратабаев погиб в авиакатастрофе в Алма-Ате

Пилот самолета Bek Air Марат Муратабаев погиб в авиакатастрофе в Алма-Ате

Пилот самолета авиакомпании Bek Air Марат Муратабаев погиб в авиакатастрофе в Алма-Ате, об этом сообщает пресс-служба Мининдустрии Казхстана.

На борту самолета находились пять членов экипажа, о состоянии остальных четверых пока информации нет. Также местные СМИ сообщили, что при крушении самолета погибла выпускающий редактор портала Informburo.kz Дана Круглова.

В списке погибших — президиума РОО «Совет генералов», генерал-майор юстиции, заслуженный работник МВД СССР Рустем Кайдаров, об этом сообщили его коллеги.

Самолет Fokker-100 авиакомпании Bek Air потерпел крушение, вылетая из Алма-Аты в Нур-Султан. Воздушное судно стало терять высоту при взлете, упало на землю, пробило бетонное ограждение и врезалось в строящийся двухэтажный дом, который пока был нежилым.

Погибло 15 человек, 66 госпитализировано, всего на борту самолета находилось 98 человек вместе с пятью членами экипажа. Ранее очевидцы опубликовали видеозапись с места ЧП.

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Автор: Ольга Воскресенская
#происшествия #авиакатастрофа #чп #казахстан #алма-ата #крушение самолета

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