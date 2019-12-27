Россияне назвали список целей на 2020 год

Россияне рассказали, чем займутся в 2020 году. Исследование проводила компания «Авито».

Так, 28 процентов респондентов заявили, что хотят получить в будущем году прибавку к зарплате. 23 процента рассказали, что хотят сменить работу, а еще 23 процента ничего не будут менять в работе.

Также в ходе опроса выяснилось, что 36 процентов опрошенных россиян хотят сделать ремонт, переехать в жилье побольше мечтают 13 процентов респондентов. Про переезд в другой город рассказали шесть процентов. Лишь два процента заявили, что в 2020 году переедут в другую страну.

В исследовании поучаствовали 2500 совершеннолетних жителей России, опрос проводился с 15 по 20 декабря.