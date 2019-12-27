Число погибших при крушении самолета в Алма-Ате возросло до 15

Один из пострадавших при падении пассажирского самолета в Казахстане скончался в больнице. Таким образом число жертв авиакатастрофы увеличилось до 15.

Об этом в ходе брифинга в аэропорту Алма-Аты сообщил в пятницу утром руководитель управления охраны общественного здоровья Тлеухан Абильдаев.

«На месте погибли 14 человек. Один человек скончался в больнице», — заявил он журналистам.

Ранее Абильдиев сообщил, что с места падения самолета на недостроенный дом в Алма-Ате в больницу были доставлены 66 пострадавших, из которых шесть находились в тяжелом, а еще шесть – в крайне тяжелом состоянии.

Самолет казахской авиакомпании Bek Air, выполнявший рейс из Алма-Аты в Нур-Султан (бывшая Астана) потерпел крушение в пятницу, 27 декабря, ранним утром. Как сообщалось ранее, самолет, на борту которого находилось почти сто пассажиров, на взлете потерял высоту, пробил бетонное ограждение и врезался в недостроенный двухэтажный дом, в котором в тот момент никого не было.