Неизвестный украл 10 миллионов рублей из сейфа в столичном бизнес-центре

Неизвестный украл более 10 миллионов рублей из сейфа в московском бизнес-центре, сообщает столичный главк МВД.

Инцидент произошел на северо-востоке столицы. В полицию с заявлением обратился предприниматель, который рассказал, что неизвестный украл 10,5 миллиона рублей из сейфа. Сейф находился в кабинете предпринимателя, куда пробрался вор, подобрал код и украл деньги.

Сейчас полицейские завели уголовное дело по факту кражи и занимаются поиском преступника. Правоохранителям предстоит разобраться, как вору удалось пробраться в кабинет бизнесмена.

Напомним, на минувшей неделе в Оренбурге пенсионер нашел инкассаторскую сумку с деньгами и вернул ее владельцу. В сумке находился один миллион рублей.