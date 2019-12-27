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Неизвестный украл 10 миллионов рублей из сейфа в столичном бизнес-центре

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Очевидцы сняли на видео рухнувший в Алма-Ате самолет

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9:12   27 Декабря 2019
Россия

Неизвестный украл 10 миллионов рублей из сейфа в столичном бизнес-центре

Неизвестный украл 10 миллионов рублей из сейфа в столичном бизнес-центре

Неизвестный украл более 10 миллионов рублей из сейфа в московском бизнес-центре, сообщает столичный главк МВД.

Инцидент произошел на северо-востоке столицы. В полицию с заявлением обратился предприниматель, который рассказал, что неизвестный украл 10,5 миллиона рублей из сейфа. Сейф находился в кабинете предпринимателя, куда пробрался вор, подобрал код и украл деньги.

Сейчас полицейские завели уголовное дело по факту кражи и занимаются поиском преступника. Правоохранителям предстоит разобраться, как вору удалось пробраться в кабинет бизнесмена.

Напомним, на минувшей неделе в Оренбурге пенсионер нашел инкассаторскую сумку с деньгами и вернул ее владельцу. В сумке находился один миллион рублей.

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Автор: Ольга Воскресенская
#москва #россия #общество #криминальная хроника #кража

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