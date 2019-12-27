Роспотребнадзор выпустил рекомендации по безопасной для здоровья встрече Нового года. В ведомстве отметили, что необходимо пить спиртные напитки в меру, так как они не только влияют на общее состояние, но и мешают контролю съеденных блюд.

Специалисты советуют россиянам заранее задуматься над тем, чем можно развлечь себя и гостей во время праздника. Это поможет не засиживаться. Кроме того, начинать ужин рекомендуют со свежих овощей, зелени и нежирных блюд, богатых белком. Жирную колбасу, соленую рыбу и икру советуют употреблять поменьше, так как в этих продуктах содержится много жира.

По данным ведомства, в качестве новогодних напитков нужно выбрать соки, морсы и простую питьевую воду, а вот от спиртного лучше отказаться, так как эти напитки вызывают чрезмерный аппетит. Выходя на улицу, эксперты рекомендуют надевать побольше легкой одежды, тем самым составив многослойность из вещей, что позволит сохранить тепло.