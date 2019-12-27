Северокорейские СМИ обвинили Южную Корею в чрезмерной зависимости от США. Как пишет информационный портал КНДР Uriminzokkiri, это сильно помешало прогрессу в отношениях между странами.

В материале отмечается, что межкорейские отношения в 2019 году не продвинулись ни на шаг вперед, что связано с тем, что Южная Корея крайне зависит от зарубежных стран, хотя в минувшем году стороны добились ряда соглашений. Также в статье указывается, что в 2018 году Пхеньян и Сеул достигли таких перемен, которых не было на протяжении 70 лет.

«Люди теперь оглядываются на 2019 год с разочарованием и яростью, поскольку в отличие от 2018 года добиться прогресса не удалось», — пишет автор материала.

В материале отмечается, что основной причиной этого стали США, которые агрессивно манипулируют Сеулом и Пхеньяном и хотят заставить их уступать своим интересам.