Очевидцы сняли на видео рухнувший в Алма-Ате самолет, видеозапись появилась в Сети. На кадрах видно обломки самолета, частично разрушенное здание, в которое врезалось воздушное судно, а также крылья и хвостовую часть, которой удалось уцелеть.

Самолет Fokker 100 авиакомпании Bek Air вылетел из Алма-Аты в Нур-Султан утром в пятницу, 27 декабря. В ходе взлета судно стало терять высоту, рухнуло на землю, пробило бетонное ограждение и врезалось в двухэтажный дом.

На борту находилось 95 пассажиров и пятеро членов экипажа. Среди пассажиров россиян не было, отметили в консульстве. В результате крушения погибло не менее 14 человек, экстренно госпитализированы 35 пассажиров, медики отметили, что у 22 из них состояние тяжелое. Среди пострадавших есть дети.

Сейчас на месте работают все экстренные службы, которые занимаются поисками людей под обломками самолета. Количество жертв и пострадавших может увеличиться.