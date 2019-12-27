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7:45   27 Декабря 2019
Россия

США вмешиваются во внутренние дела РФ, осуждая запуск поездов по Крымскому мосту

США вмешиваются во внутренние дела РФ, осуждая запуск поездов по Крымскому мосту

США вмешиваются во внутренние дела РФ, осуждая запуск поездов по Крымскому мосту, об этом заявил российский депутат Госдумы от Крыма Андрей Козенко.

Ранее посольство США на Украине осудило запуск железнодорожного сообщения по Крымскому мосту и расценило это как «вопиющее неуважение к суверенитету и территориальной целостности Украины».

США вмешиваются во внутренние дела РФ, осуждая запуск поездов по Крымскому мосту

По словам Козенко, раньше США считали, что Крымского моста не существует и все это — лишь голограмма, поэтому с позиции Соединенных Штатов Россия запустила несуществующие поезда. Парламентарий говорит, что все это является сугубо внутренним делом РФ и Вашингтону вместе с Киевом не стоит вмешиваться во внутренние дела страны.

«В истории есть много примеров подобного вмешательства во внутренние дела России, все они заканчивались не в пользу недоброжелателей, что стоит учесть США», — заявил депутат Госдумы.

Железнодорожное сообщение между Крымом и материковой частью России запустил президент России Владимир Путин в понедельник, 23 декабря. Самый протяженный мост в России составляет 19 километров в длину. Его строительство началось в феврале 2016 года, за это время возведением сооружения занимались 15 тысяч строителей.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #сша #госдума #украина #крым #политика #крымский мост

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