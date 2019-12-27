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7:22   27 Декабря 2019
Россия

Росстат спрогнозировал убыль населения к 2036 году

Росстат спрогнозировал убыль населения к 2036 году

Росстат спрогнозировал убыль населения к 2036 году. Как отметили в ведомстве, через 16 лет россиян станет на 3,7 миллиона человек меньше.

На данный момент население РФ составляет 146 миллионов 741 тысяча человек. Согласно статистике ведомства, к 2036 году количество россиян сократится до 142 миллионов 993 тысяч жителей. В частности отмечается, что через 16 лет количество мужчин в РФ составит 67,163 миллиона, тогда как женщин будет на 8,667 миллиона больше. Естественную убыль населения не удастся компенсировать и миграционному приросту.

Кроме того, специалисты спрогнозировали увеличение среднего уровня жизни до 79,1 года к 2035 году. Ранее сообщалось, что естественный прирост населения в 2020 году наблюдается лишь в 18 регионах страны.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #общество #росстат

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