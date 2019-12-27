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7:22   27 Декабря 2019
Россия

Численность населения России к 2036 году может увеличиться до 150 миллионов человек

Численность населения России к 2036 году может увеличиться до 150 миллионов человек

Численность населения России к 2036 году может увеличиться до 150 миллионов человек, такова статистика Росстата. Согласно исследованиям, сейчас численность жителей страны составляет 146,7 миллиона человек, через 16 лет нас может стать на четыре миллиона больше.

Демографический прогноз Росстата основан на текущей статистике. При низком прогнозе количество россиян к 2036 году может составить 134 миллиона человек, а при высоком — 150 миллионов. В ведомстве отметили, что цифры будут зависеть от многих факторов, например, миграции, смертности, рождаемости и средней продолжительности жизни.

Средний вариант предполагает, что количество россиян к 2036 году вырастет на один миллион граждан.

В Росстате отметили, что последствия «демографических провалов» перестанут ощущаться к 2028 году, а средняя продолжительность жизни вырастет до 79,1 года к 2036 году. В связи с этим положительный прогноз об увеличении численности населения к 2036 году крайне высок, это связано с тем, что в России уже сейчас увеличилась средняя продолжительность жизни. Кроме того, в 18 регионах РФ в этом году зафиксирован естественный прирост населения, о чем ранее сообщила вице-премьер РФ Ольга Голодец.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #общество #росстат

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