Власти Казахстана уточнили количество погибших и пострадавших при крушении самолета авиакомпании Bek Air в Алма-Ате. По их данным, число погибших увеличилось до девяти человек, ранее сообщалось о семи.

Кроме того, при падении самолета пострадали девять человек, из которых шестеро — дети. Возраст детей не уточняется. Генконсульство России в Алма-Ате проверяет данные о нахождении россиян на борту рухнувшего самолета, передает ТАСС.

Во время крушения на борту самолета Fokker-100 находилось 95 пассажиров и пятеро членов экипажа. Как отмечает РИА Новости, самолеты этого типа не производят с 1997 года. Всего их было построено 283, семь из которых попали в авиакатастрофу. Сейчас власти Казахстана приостановили полеты этих самолетов.