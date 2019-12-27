Путин встречает Новый год скромно, рассказал Песков

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что президент России Владимир Путин встречает Новый год скромно. По словам представителя Кремля, глава государства часто отмечал праздник в разных городах страны.

Песков привел в пример Хабаровск, где Путин несколько лет назад встречал Новый год. Как рассказал пресс-секретарь главы государства, когда позволяет график Путина, он встречает праздник в кругу родных и друзей.

Представитель Кремля отметил, что у президента редко бывает личное время. Также он рассказал, что Владимир Путин предпочитает встречать праздник скромно.