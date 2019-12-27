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 Власти Казахстана создали правительственную комиссию по расследованию крушения самолета

Власти Казахстана создали правительственную комиссию по расследованию крушения самолета
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6:27   27 Декабря 2019
Ближнее зарубежье

Власти Казахстана создали правительственную комиссию по расследованию крушения самолета

Власти Казахстана создали правительственную комиссию по расследованию крушения самолета

Власти Казахстана создали правительственную комиссию по расследованию крушения самолета авиакомпании Bek Air в Алма-Ате. Соответствующее поручение выпустил премьер-министр Казахстана Аскар Мамин.

Сообщается, что в состав комиссии войдут министр индустрии и инфраструктурного развития республики, а также представители других государственных органов.

Самолет авиакомпании Bek Air рухнул на двухэтажное здание утром в пятницу, 27 декабря. В салоне находились 95 пассажиров и 5 членов экипажа. Сообщается, что погибло семь человек. Были ли среди них граждане России, пока не уточняется. Известно, что при взлете самолет стал терять высоту, а затем пробил бетонное ограждение и врезался в здание.

Отмечается, что Bek Air приостановила полеты самолетов Fokker-100, который попал в авиакатастрофу.

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Автор: Ольга Воскресенская
#происшествия #чп #казахстан #алма-ата #крушение самолета

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