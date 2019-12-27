Власти Казахстана создали правительственную комиссию по расследованию крушения самолета авиакомпании Bek Air в Алма-Ате. Соответствующее поручение выпустил премьер-министр Казахстана Аскар Мамин.

Сообщается, что в состав комиссии войдут министр индустрии и инфраструктурного развития республики, а также представители других государственных органов.

Самолет авиакомпании Bek Air рухнул на двухэтажное здание утром в пятницу, 27 декабря. В салоне находились 95 пассажиров и 5 членов экипажа. Сообщается, что погибло семь человек. Были ли среди них граждане России, пока не уточняется. Известно, что при взлете самолет стал терять высоту, а затем пробил бетонное ограждение и врезался в здание.

Отмечается, что Bek Air приостановила полеты самолетов Fokker-100, который попал в авиакатастрофу.