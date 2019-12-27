Семь человек погибли в результате крушения самолета Bek Air в Казахстане

Самолет авиакомпании Bek Air потерпел крушение в Казахстане, сообщает аэропорт Алма-Аты, откуда вылетело воздушное судно.

Как сообщили в аэропорту, на борту самолета находилось 100 человек, он вылетел в Нур-Султан. По предварительной информации, в результате ЧП есть выжившие пассажиры. Остальные подробности уточняются.

Известно, что самолет рухнул на землю. Погибло не менее семи человек, отметили в министерстве индустрии и инфраструктурного развития республики.