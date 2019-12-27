Россияне порадовали сирийцев в провинции Даръа новогодними подарками

Российские военнослужащие передали гуманитарную помощь жителям провинции Даръа, теперь сирийские семьи смогут счастливо встретить Новый год. Участники акции порадовали детей подарками, а взрослых продуктами, все нуждающиеся получили помощь медиков.

Корреспондент Федерального агентства новостей с места событий 25 декабря передал, что россияне доставили гуманитарную помощь сирийцам и поздравили их с наступающим 2020 годом. В мероприятии принял участие фонд имени Героя России Ахмата Кадырова.

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Сирийцы получили продуктовые наборы, школьникам вручили новогодние подарки. Медики вместе с военными посетили провинцию Даръа и бесплатно помогли всем нуждающимся, а также снабдили их лекарствами.

Россия уже давно оказывает Сирии помощь не только в борьбе с террористическими группировками, но и гуманитарную поддержку в виде продуктов и других благ. Еще в 2015 году Министерство иностранных дел России отметило, что «Российская Федерация продолжит оказывать необходимое гуманитарное содействие дружественному сирийскому народу».