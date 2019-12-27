Террористическое ПНС Ливии официально запросило у Турции «военную помощь»

Каир, 27 декабря. Так называемое Правительство национального согласия (ПНС) Ливии, поддерживающее орудующие в стране террористические группировки, направило официальное обращение к турецким властям, чтобы Анкара предоставила военную поддержку. Соответствующую информацию приводит агентство Reuters.

Ссылаясь на представителя Ливии, издание сообщает, что ПНС запросило «воздушную, наземную и морскую» военную поддержку Анкары.

Добавим, что Турция снабжает связанных с ПНС боевиков оружием, а также посылает в Ливию инструкторов и наемников. Кроме того, Анкара оказывает помощь по переброске террористов из Сирийской Арабской Республики в Ливию, чтобы те противостояли Ливийской национальной армии (ЛНА), которая ведет в стране антитеррористическую операцию под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара.

Ранее редакция Федерального агентства новостей отправила запросы турецким ведомствам и компаниям с просьбой разъяснить ситуацию с поставками Анкарой оружия террористическому ПНС.