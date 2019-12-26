Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Дети погибших и раненных сотрудников МВД и Росгвардии отправятся в новогоднее путешествие

Дети погибших и раненных сотрудников МВД и Росгвардии отправятся в новогоднее путешествие

 Обвиняя Россию во «вмешательстве», США пытаются «выбить» побольше денег на кибервойну

Обвиняя Россию во «вмешательстве», США пытаются «выбить» побольше денег на кибервойну
Новый опрос показал положительный баланс доверия украинцев к Зеленскому

Новый опрос показал положительный баланс доверия украинцев к Зеленскому

 Полиция Белоруссии задержала 22-летнего россиянина по подозрению в педофилии

Полиция Белоруссии задержала 22-летнего россиянина по подозрению в педофилии
Турецким дипломатам и администрации Эрдогана придется ответить после вбросов о ЧВК «Вагнера»

Турецким дипломатам и администрации Эрдогана придется ответить после вбросов о ЧВК «Вагнера»

 Военные России и США вступили в рукопашную на северо-востоке Сирии

Военные России и США вступили в рукопашную на северо-востоке Сирии
Дети погибших и раненных сотрудников МВД и Росгвардии отправятся в новогоднее путешествие

Дети погибших и раненных сотрудников МВД и Росгвардии отправятся в новогоднее путешествие

 Обвиняя Россию во «вмешательстве», США пытаются «выбить» побольше денег на кибервойну

Обвиняя Россию во «вмешательстве», США пытаются «выбить» побольше денег на кибервойну
Новый опрос показал положительный баланс доверия украинцев к Зеленскому

Новый опрос показал положительный баланс доверия украинцев к Зеленскому

 Полиция Белоруссии задержала 22-летнего россиянина по подозрению в педофилии

Полиция Белоруссии задержала 22-летнего россиянина по подозрению в педофилии
Турецким дипломатам и администрации Эрдогана придется ответить после вбросов о ЧВК «Вагнера»

Турецким дипломатам и администрации Эрдогана придется ответить после вбросов о ЧВК «Вагнера»

 Военные России и США вступили в рукопашную на северо-востоке Сирии

Военные России и США вступили в рукопашную на северо-востоке Сирии
22:58   26 Декабря 2019
Россия

Дети погибших и раненных сотрудников МВД и Росгвардии отправятся в новогоднее путешествие

Дети погибших и раненных сотрудников МВД и Росгвардии отправятся в новогоднее путешествие

Новогодние каникулы детей сотрудников МВД России и Росгвардии, которые погибли или не могут работать по причине полученного при несении службы ранения, продлят до 18 января, сообщило «Федеральное агентство новостей».

Это стало возможным благодаря стратегическому партнерству «Северо-Запад», межрегиональному социальному проекту «Великий Устюг» и поддержке аппарата полномочного представителя президента в СЗФО. С 13 по 18 января ребята отправятся в Санкт-Петербург, а также в гости к Деду Морозу в Великий Устюг.

«Мы искренне надеемся, что поездка в Санкт-Петербург и новогоднюю столицу России — Великий Устюг — запомнится ребятам, что они найдут новых друзей и привезут домой яркие впечатления и, конечно, новогодние подарки», — поделился помощник полномочного представителя Евгений Карпичев.

Дети погибших и раненных сотрудников МВД и Росгвардии отправятся в новогоднее путешествие

Так, в Северной столице дети сходят на праздничное мероприятие, получат подарки, посетят Эрмитаж и другие достопримечательности города. На родине новогоднего волшебника ребят познакомят с исторической частью города, а также откроют многоженство интересных тайн. 

Дети погибших и раненных сотрудников МВД и Росгвардии отправятся в новогоднее путешествие

Медиагруппа «Патриот», в состав которой входят «Политика сегодня», ФАН, «Экономика сегодня» и «Народные новости», выступает информационным партнером проекта.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анна Манц
#дети #санкт-петербург #путешествие #новый год #великий устюг

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...