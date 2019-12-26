Дети погибших и раненных сотрудников МВД и Росгвардии отправятся в новогоднее путешествие

Новогодние каникулы детей сотрудников МВД России и Росгвардии, которые погибли или не могут работать по причине полученного при несении службы ранения, продлят до 18 января, сообщило «Федеральное агентство новостей».

Это стало возможным благодаря стратегическому партнерству «Северо-Запад», межрегиональному социальному проекту «Великий Устюг» и поддержке аппарата полномочного представителя президента в СЗФО. С 13 по 18 января ребята отправятся в Санкт-Петербург, а также в гости к Деду Морозу в Великий Устюг.

«Мы искренне надеемся, что поездка в Санкт-Петербург и новогоднюю столицу России — Великий Устюг — запомнится ребятам, что они найдут новых друзей и привезут домой яркие впечатления и, конечно, новогодние подарки», — поделился помощник полномочного представителя Евгений Карпичев.

Так, в Северной столице дети сходят на праздничное мероприятие, получат подарки, посетят Эрмитаж и другие достопримечательности города. На родине новогоднего волшебника ребят познакомят с исторической частью города, а также откроют многоженство интересных тайн.

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