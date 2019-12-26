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22:25   26 Декабря 2019
Россия

Обвиняя Россию во «вмешательстве», США пытаются «выбить» побольше денег на кибервойну

Обвиняя Россию во «вмешательстве», США пытаются «выбить» побольше денег на кибервойну

США уже давно ведут с Россией кибервойну, однако наша страна успешно отражает любые атаки, заявил член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов в беседе с «ПолитРоссией».

Он напомнил о статистике по количеству кибератак на отечественные банковские системы, промышленные структуры и органы власти, которая показывает, что большая их часть идет именно с территории Штатов. Недавно газета Washington Post со ссылкой на источники указывала, что американское киберкомандование работает над тактикой информационной войны против чиновников и предпринимателей России в случае «вмешательства» в выборы будущего года.

«Мы уже неоднократно говорили о том, что ни в какие выборы не вмешивались и не собираемся вмешиваться», — отреагировал сенатор.

Обвиняя Россию во «вмешательстве», США пытаются «выбить» побольше денег на кибервойну

К тому же, указал он, Москва неоднократно предлагала совместное регулирование киберпространства, на что Вашингтон отнекивался.

«Другими словами, все эти ссылки на выборы, наши якобы кибератаки — не более чем повод для того, чтобы всерьез заняться киберподготовкой к информационной войне с нами, оправдать эти действия», — уверен собеседник агентства.

Таким образом, американское правительство хочет получить денег на ведение кибервойны, чтобы хоть где-то обогнать Россию. Однако российская сторона прекрасно это понимает и готова дать отпор.

«Мы неоднократно предлагали договориться, найти общие подходы, чтобы не терзать друг друга этими атаками, прежде чем начать воевать. Если со стороны Америки будет соответствующая подготовка, то будет и с нашей стороны», — подытожил Морозов.

Обвиняя Россию во «вмешательстве», США пытаются «выбить» побольше денег на кибервойну 

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Автор: Анна Манц
#сша #морозов #совет федерации #кибератаки #кибервойна

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