Обвиняя Россию во «вмешательстве», США пытаются «выбить» побольше денег на кибервойну 

США уже давно ведут с Россией кибервойну, однако наша страна успешно отражает любые атаки, заявил член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов в беседе с «ПолитРоссией».

Он напомнил о статистике по количеству кибератак на отечественные банковские системы, промышленные структуры и органы власти, которая показывает, что большая их часть идет именно с территории Штатов. Недавно газета Washington Post со ссылкой на источники указывала, что американское киберкомандование работает над тактикой информационной войны против чиновников и предпринимателей России в случае «вмешательства» в выборы будущего года.

«Мы уже неоднократно говорили о том, что ни в какие выборы не вмешивались и не собираемся вмешиваться», — отреагировал сенатор.

К тому же, указал он, Москва неоднократно предлагала совместное регулирование киберпространства, на что Вашингтон отнекивался.

«Другими словами, все эти ссылки на выборы, наши якобы кибератаки — не более чем повод для того, чтобы всерьез заняться киберподготовкой к информационной войне с нами, оправдать эти действия», — уверен собеседник агентства.

Таким образом, американское правительство хочет получить денег на ведение кибервойны, чтобы хоть где-то обогнать Россию. Однако российская сторона прекрасно это понимает и готова дать отпор.