«Гознак» заявил о чистоте российских банкнот

«Госзнак» выразил несогласие с заявлением Роспотребнадзора, что наличные деньги являются рассадником инфекции.

«Считаем, что это утверждение некорректно применять к российским банкнотам», — заявили в пресс-службе компании.

По словам представителя, «наличное денежное обращение в России является очень чистым». Кроме этого, вывод ветхих банкнот из обращения производится по стандартам, сравнимым с еврозоной. Банк России уничтожает такие купюры, не допуская еще большего изнашивания.

К тому же, при производстве наличных используются антисептики, которые эффективно борются не только с вирусами и грибками, но даже с некоторыми насекомыми. В последнее время на ряд номиналов и вовсе наносится специальный лак.

«Банкноты, изготовленные из такой бумаги, уже не являются идеальной средой для размножения бактерий, а пользователи получают дополнительную гарантию безопасности», — подчеркнули в «Гознаке».

Однако только владелец имеет наибольшее влияние на загрязненность купюры, отметили в пресс-службе. Представители компании рекомендовали хранить наличные сухом и чистом месте, а после использования мыть руки.

Ранее представитель Роспотребнадзор заявил, что бумажные купюры — это «отличный рассадник инфекции». Вирус гриппа на них может жить порядка двух недель, поэтому человек может легко заразиться при использовании «налички».