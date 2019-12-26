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21:40   26 Декабря 2019
Россия

«Гознак» заявил о чистоте российских банкнот

«Гознак» заявил о чистоте российских банкнот

«Госзнак» выразил несогласие с заявлением Роспотребнадзора, что наличные деньги являются рассадником инфекции. 

«Считаем, что это утверждение некорректно применять к российским банкнотам», — заявили в пресс-службе компании.

По словам представителя, «наличное денежное обращение в России является очень чистым». Кроме этого, вывод ветхих банкнот из обращения производится по стандартам, сравнимым с еврозоной. Банк России уничтожает такие купюры, не допуская еще большего изнашивания.

«Гознак» заявил о чистоте российских банкнот

К тому же, при производстве наличных используются антисептики, которые эффективно борются не только с вирусами и грибками, но даже с некоторыми насекомыми. В последнее время на ряд номиналов и вовсе наносится специальный лак.

«Банкноты, изготовленные из такой бумаги, уже не являются идеальной средой для размножения бактерий, а пользователи получают дополнительную гарантию безопасности», — подчеркнули в «Гознаке».

Однако только владелец имеет наибольшее влияние на загрязненность купюры, отметили в пресс-службе. Представители компании рекомендовали хранить наличные сухом и чистом месте, а после использования мыть руки.

«Гознак» заявил о чистоте российских банкнот

Ранее представитель Роспотребнадзор заявил, что бумажные купюры — это «отличный рассадник инфекции». Вирус гриппа на них может жить порядка двух недель, поэтому человек может легко заразиться при использовании «налички».

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Автор: Анна Манц
#инфекция #госзнак #банкнота #чистота

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