Глава Подмосковья рассказал, что создает в регионе настроение Нового года 

Города Московской области украсили к Новому году, однако создающие праздничное настроение объекты не будут убирать после зимних торжеств — они будут радовать жителей Подмосковья до конца сезона, указал телеканал «360».

В этом году, несмотря на отсутствие снега, все равно создается новогоднее настроение. По всему Подмосковью можно найти горки, катки, лыжные трассы и яркие гирлянды. Глава области Андрей Воробьев отметил, что региональное правительство старается сделать световое оформление и нарядить парки во всех городах.

«С каждым годом наращиваем иллюминацию, причем это не просто новогоднее освещение — это зимнее освещение. Все те украшения, которые можно увидеть в скверах и парках, в общественных пространствах, в популярных для жителей местах, как центральная площадь, например, они будут работать не только в новогодние каникулы, но и всю зиму», — поделился он в беседе с телеканалом.

Губернатор признался, что ориентир идет на Москву, где «все красиво». Московская область, подчеркнул он, не собирается отставать.

«Поэтому каждый год каждый город в своих планах, и главы очень внимательно следят за тем, чтобы город менялся, чтобы были положительные эмоции, были краски. Все это имеет для нас очень важное значение. Как и то, чтобы парки, которые раньше работали только летом, сейчас могли работать и в зимнее время года», — отметил собеседник.

В работе зимних катков помогает искусственный лед, так как погода преподносит сюрпризы.