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20:51   26 Декабря 2019
Россия

Музыка, хореография и неформальное общение создали Путину праздничное настроение

Музыка, хореография и неформальное общение создали Путину праздничное настроение

Российский лидер Владимир Путин 26 декабря участвует в новогоднем вечере в Большом театре. Здесь также присутствуют члены правительства, Государственного совета, заслуженные деятели культуры и искусств, представители общественности.

Президент заметил, что данное торжество проходит в той же праздничной атмосфере, что в прошлом году. По его словам, оно понравилась многим.

«Я понимаю, что все вы заняты, не хватает времени на посещение театра. Нас ждут прекрасные впечатления при просмотре шедевров мирового балета. Потрясающая музыка и хореография вместе с неформальным общением – все это создает праздничное настроение», — поселился Путин.

Глава России пожелал присутствующим крепкого здоровья и успехов в наступающем году.

Музыка, хореография и неформальное общение создали Путину праздничное настроение

Напомним, что в этом году в первом отделении покажут балет  Жоржа Бизе — Родиона Щедрина «Кармен-сюита», а во втором — балет на музыку «Бриллианты» авторства Чайковского.

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Автор: Анна Манц
#путин #большой театр #новый год

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