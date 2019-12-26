Официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова рассказала, как Россия ответит на ограничительные меры США в отношении «Северного потока — 2». Она выступила перед журналистами 26 декабря.

«Я не буду говорить, как конкретно будут выглядеть ответные меры российской стороны, но, как вы уже слышали от российских официальных лиц на различных уровнях, мы всегда отвечаем на подобные недружественные выпады. К сожалению, подход, который называется симметричным, зеркальным, в качестве ответа никто не отменял», — указала она.

Американские санкции нарушают международные нормы и правила свободной конкуренции, подчеркнула представитель ведомства. Она напомнила, как десять лет назад Россию предостерегали, что нельзя связывать энергетическую и политическую сферу, дескать это «две разные опции».

«Не дай бог, Россия увяжет свои национальные интересы или международные подходы с энергетическим сектором, это нельзя. А сейчас оказывается, что не то, что можно, но и нужно так делать, с точки зрения Вашингтона», — заключила Захарова.

Напомним, что 20 декабря президент Штатов Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны на 2020 год, в котором содержатся санкции против российских газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток».