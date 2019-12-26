Продюсер Валов заявил, что вандалы ответят за попытку сжечь могилу Децла

Музыкант и продюсер Влад Валов отреагировал на инцидент, случившийся на могиле рэпера Кирилла Толмацкого, который известен как Децл.

По данным Telegram-канала Mash, мать умершего музыканта Ирина пришла проведать могилу сына, а на месте увидела, что крест обуглен и ограда сожжена. Тогда женщина обратилась в администрацию, где ей ответили, что это могли совершить фанатки ее сына, которые каждый день приходят и ставят на могилу зажженные свечи.

Издание Nation News побеседовало с продюсером Валовым, который убежден, что совершить это могли только вандалы. Он отметил, что у исполнителя всегда были как поклонники, так и ненавистники, которые, вероятнее всего, по мнению Валова, это и сделали.

«И мне очень жаль, что такое продолжается даже после того, как он покинул этот мир. Я считаю, что когда человек ушел, то нужно вспоминать его добрыми словами либо вообще не говорить. Я против вандализма. Те люди, кто это сделал, они обязательно ответят по жизни», — заключил продюсер.

Кирилл Толмацкий, он же Децл, скончался на 36-м году жизни в феврале 2019 года.