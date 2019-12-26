Умерла худрук «Современника» Галина Волчек

Художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек, которая на минувшей неделе отметила 86-летие, умерла в Москве. Об этом сообщили в культурном учреждении 26 декабря.

В понедельник, 23 декабря, ее госпитализировали в одну из столичных клиник, у нее возникли проблемы с сердечно-сосудистой системой. Ряд СМИ писал, что она впала в кому.

О дате, месте прощания и похорон сообщат дополнительно.

Галина Волчек родилась в 1933 году в Москве. В 1972 году заняла должность главного режиссера Московского театра «Современник», а в 1989 году стала его художественным руководителем на последующие 30 лет. В этом же году получила звание народной артистки СССР. В 2002 году удостоилась Премии президента РФ, в 2017-м ей присвоили звание Героя труда РФ. Галина Волчек являлась полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством».

В театре она сыграла свыше двух десятков ролей и поставила более 40 спектаклей. В кино она исполнила больше 20 ролей, являлась режиссером 14 фильмов-спектаклей. Последней театральной постановкой в качестве режиссера для Галины Волчек стал спектакль «Двое на качелях» по пьесе Уильяма Гибсона, который выпустили в 2018 году.