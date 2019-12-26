Автобус с 17-ю пассажирами опрокинулся в Липецкой области

Дорожно-транспортное происшествие с рейсовым автобусом произошло на 356-м километре трассы М-4 «Дон» в Липецкой области, сообщает ТАСС со ссылкой на Единую дежурно-диспетчерскую службу Становлянского района 26 декабря.

Согласно данным экстренных служб, в автобусе было 17 людей, 15 из которых выбрались из салона транспортного средства самостоятельно. Оставшиеся двое погибли в результате аварии, их тела извлекают спасатели.

«Вблизи населенного пункта Ярлукино Становлянского района в результате нарушения правил дорожного движения опрокинулся рейсовый автобус», — указали в МЧС.

По предварительным данным, водитель не справился с управлением и автобус улетел в кювет. Также по неофициальной информации, транспортное средство выполняло рейс Москва — Тбилиси. На месте работают оперативные службы, обстоятельства ДТП устанавливаются.