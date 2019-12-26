Турецким дипломатам и администрации Эрдогана придется ответить после вбросов о ЧВК «Вагнера»

Федеральное бизнес-агентство «Экономика сегодня» направило ряд запросов турецким чиновникам и представителям бизнеса после заявления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что сотрудники ЧВК «Вагнера» работают наемниками Хафтара в Ливии.

Целью запросов является получить официальное подтверждение или опровержение этих слов турецкого лидера, просьбу уже получили пресс-секретарь Эрдогана Ибрагим Калын и турецкое посольство в Москве. Кроме того, письма направлены в несколько компаний, в частности в ВМС и Baykar Makina — их техника была доставлена в страну летом 2019 года в обход положениям и правилам ООН.

В письмах, которые направлены в данные компании им предлагается рассказать, что они намерены предпринять, чтобы избежать подобных поставок бронетехники и беспилотников, которые они производят, в будущем, а также вернуть уже доставленные террористам так называемого ПНС Ливиии единицы техники, пишет «Экономика сегодня».

Ранее председатель международного комитета Совета Федерации Константин Косачев прокомментировал высказывание турецкого президента касательно ЧВК «Вагнера» и отметил, что Эрдоган следует моде на «российское вмешательство. По мнению сенатора, такие вбросы со стороны турецкого лидера совершенно неуместны в контексте современных отношений между Россией и Турцией.