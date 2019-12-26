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19:25   26 Декабря 2019
Россия

Путин обсудил с Нетаньяху повестку предстоящей встречи в Израиле

Путин обсудил с Нетаньяху повестку предстоящей встречи в Израиле

Российский президент Владимир Путин и израильский премьер-министр Беньямин Нетаньяху пообщались по телефону по инициативе Иерусалима, сообщили в кремлевской пресс-службе 26 декабря.

«Обсуждены актуальные темы региональной повестки дня, а также некоторые вопросы двусторонних отношений в контексте запланированного на январь 2020 года визита Президента России в Израиль», — указали в пресс-службе.

В публикации также отмечается, что лидеры поздравили друг друга с новогодними праздниками, а также с Ханукой, которую отмечают в израильском государстве.

Согласно твиту Нетаньяху, они поговорили насчет Ирана и сирийского урегулирования. 

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Автор: Анна Манц
#путин #израиль #нетаньяху

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