Путин обсудил с Нетаньяху повестку предстоящей встречи в Израиле

Российский президент Владимир Путин и израильский премьер-министр Беньямин Нетаньяху пообщались по телефону по инициативе Иерусалима, сообщили в кремлевской пресс-службе 26 декабря.

«Обсуждены актуальные темы региональной повестки дня, а также некоторые вопросы двусторонних отношений в контексте запланированного на январь 2020 года визита Президента России в Израиль», — указали в пресс-службе.

В публикации также отмечается, что лидеры поздравили друг друга с новогодними праздниками, а также с Ханукой, которую отмечают в израильском государстве.

שוחחתי היום בטלפון עם נשיא רוסיה ולדימיר פוטין על איראן והמצב בסוריה. ביקשתי מהנשיא פעם נוספת להביא לשחרורה של נעמה יששכר. הנשיא פוטין בירך אותי לרגל חג החנוכה, הודיתי לו ובירכתי אותו לרגל הנובי גוד. pic.twitter.com/bdCh51gh7A — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) December 26, 2019

Согласно твиту Нетаньяху, они поговорили насчет Ирана и сирийского урегулирования.