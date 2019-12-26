Жертвами ДТП в Ростовской области стали три человека

Два легковых автомобиля столкнулись на трассе в Ростовской области. Жертвами аварии стали три человека, еще один пострадал. Он этом сообщили в региональном ГИБДД в четверг, 26 декабря.

ДТП произошла в 16.30 (мск) на 21-м километре автодороги «Ростов-Семикаракорск». По предварительным данным, водитель ВАЗ-2112, при повороте налево, не предоставил преимущества в движении автомобилю БМВ и столкнулся с ним.

Водитель и два пассажира ВАЗ-2112 погибли, еще один получил травмы. Возраст участников аварии уточняется. Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД.