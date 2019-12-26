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19:23   26 Декабря 2019
Россия

Путин провел телефонные переговоры с итальянским премьером

Путин провел телефонные переговоры с итальянским премьером

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с председателем Совета министров Италии Джузеппе Конте. Переговоры состоялись в четверг, 26 декабря.

Стороны обсудили ситуацию в Ливии и акцентировали необходимость на разрешении ситуации мирным путем. Россия и Италия выразили поддержку по содействию урегулирования ситуации в Ливии при посредничестве ООН. Кроме того, стороны обсудили тему Сирии.

Также Владимир Путин рассказал Джузеппе Конте об итогах саммита в «нормандском формате», который состоялся в Париже 9 декабря 2019 года. Стороны подчеркнули необходимость выполнения всех достигнутых в рамках встречи договоренностей, обеспечивая особый статус Донбасса и его закрепление в конституции Украины.

Кроме того, российский лидер и итальянский премьер обсудили развитие двустороннего сотрудничества во многих сферах. Владимир Путин и Джузеппе Конте поздравили друг друга с новогодними и рождественскими праздниками, а также договорились поддерживать контакты России и Италии на всех уровнях.

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Автор: Ольга Воскресенская
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