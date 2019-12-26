Стрельба на Лубянке может изменить закон о СМИ, блогерство и борьбу с фейк-ньюс

Стрельба на Лубянке 19 декабря, в результате которой погибли два сотрудника спецслужб и сам нападавший, вскрыла проблему незащищенности общества от различного рода фейков и вбросов. Так посчитали организаторы круглого стола в Общественной палате РФ, который состоялся 26 декабря. Ведь из-за ошибки в соцсетях о количестве нападавших недостоверная информация моментально распространилась по интернету и могла вызвать панику.

«Мы видели, что отдельные товарищи не удержались от смакования в отношении погибших. — заметил президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич. — Такого быть не должно. Нулевая терпимость по отношению к людям, которые позволяют себе глумиться над погибшими».

Главред сетевого издания Daily Storm Алена Сивкова напомнила, что вбросы и провокации существовали всегда.

«Я не могу сказать, что есть действительно желтая журналистика. Многие не проверяют, не несут ответственности. <…> Фейк-ньюс не победить. Говорить о том, что мы должны запретить писать людям что-то, мы не можем. Первое, что мы в своём обществе должны сделать, надо перестать быть терпимыми. Что касается желтых журналистов, которых очень мало, с ними надо очень жёстко, либо не общаться с ними. Дураков всегда хватает».

Говоря о категории последних, Малькевич напомнил о скандальном украинском пранкере Евгении Вольнове, который смаковал трагедию «Зимней вишни». Однако, по мнению, главы ФЗНЦ, пранкеры пранкерам – рознь:

«Алена Вольнова называет больным человеком. Я считаю, что он абсолютно здоров. Здесь Алексей и Владимир, известные как Лексус и Вован».

Лексус призвал не рубить с плеча блокировками популярных сервисов. Иначе страна вернется в XX век тоталитаризма.

«Мы помним, как это, когда у нас было две кнопки на телевизоре. Мы помним, как это, когда у нас было две кнопки на телевизоре», — напомнил пранкер о выборе каналов в СССР.

Дискуссия свелась к поискам компромисса между блокировками и информационным вакуумом, который заполняется фейками и порождает панические слухи.

«Час никто не давал информацию. Уже нужно было писать, сидите в своих кафе, не едьте в центр через Лубянку», — сказал автор Telegram-канала «Политджойстик» Марат Баширов.

Малькевич допустил, что проблему может решить законодательная поправка, обязывающая власти предоставлять информацию по ЧП в сжатые сроки.

«Закон о СМИ надо обновлять», — предложил свой вариант глава Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков.

Малькевич напомнил, что закону о СМИ скоро исполнится 30 лет.

«Мы здесь лидеры мнения. Закон несколько лет назад принятый о том, чтобы приравнять блогеров к СМИ, почему умер? Потому что был неработающий», — переключился на блогеров политтехнолог Самсон Шоладеми.

Член ОП РФ Артем Кирьянов согласился, что ситуация требует перемен в части законодательства.