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19:05   26 Декабря 2019
Россия

Крест на могиле Децла мог загореться из-за непотушенной свечи

Крест на могиле Децла мог загореться из-за непотушенной свечи

Крест на могиле российского репера Кирилла Толмацкого (Децла) мог загореться из-за непотушенной свечи. Об этом в ходе прямого эфира в insragram рассказала мать погибшего музыканта Ирина Толмацкая.

По словам женщины, крест полностью сгорел, сейчас он обуглен и выглядит жутко. Толмацкая говорит, что крест заменят в пятницу, 27 декабря. Мать артиста говорит, что она не знает, кто мог совершить поджог и навредить. При этом она отметила, что крест выгорел, но живые цветы на могиле не тронуты.

Крест на могиле Децла мог загореться из-за непотушенной свечи

Ирина Толмацкая также говорит, что крест мог загореться от зажженной кем-то из поклонников свечи, это подтверждают и охранники кладбища, которые часто становились свидетелями подобных пожаров.

35-летний Кирилл Толмацкий умер во время гастролей в Ижевске, причиной стала остановка сердца. Артиста похоронили в Москве 6 февраля. В начале ноября о музыканте вышел документальный фильм, который оценил его отец Александр Толмацкий, с которым Кирилл долгие годы не общался.

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Автор: Ольга Воскресенская

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