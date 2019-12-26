Политолог пояснил, что Турция поддерживает боевиков ПНС Ливии из-за родственной идеологии

Политолог Владимир Соловейчик в беседе с «Федеральным агентством новостей» объяснил, почему Турция помогает террористам так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии. По его словам, все дело в родственной идеологии.

«Их [турков] идеология — это, с одной стороны, идеология турецкого этнического национализма, с другой стороны, она весьма близка к идеологии международного движения «Братья-мусульмане»* (запрещено в России), которое в результате цветных революций находилось у власти в Египте и было свергнуто. Соответственно, дружественные, родственные структуры турецкие исламисты будут поддерживать», — пояснил он.

К тому же, важно принимать во внимание и амбициозность турецкого президента Тайипа Эрдогана, благодаря которой он считает себя великим государственным деятелем ближневосточного и североафриканского уровня. Однако его нельзя назвать «всей Турцией», так как существуют и противники такой политики.

«Не исключено, что крах авантюры в Ливии может стать спусковым крючком для изменения внутриполитической ситуации в самой Турции, и на этом деле Эрдоган может сломать себе шею», — считает политолог.

По словам собеседника агентства, турецкий глава полагает, что его помощь оккупировавшим Триполи бандитам сможет отсрочить крах ПНС.

«Зная то, как он ведет себя внутри страны и на международной арене, можно твердо полагать, что он в этом абсолютно уверен и считает себя сверхполитиком и сверхчеловеком», — сказал Соловейчик.

Однако эксперт не считает решение правителя верным:

«Армия [фельдмаршала Халифы] Хафтара вполне способна нанести поражение не только протурецким, лояльным по отношению к ПНС боевикам, но даже и регулярным турецким боевым формированиям. Учитывая, что Хафтар достаточно активен внутри Ливии и опирается на существенную вооруженную силу [ЛНА - Ливийская национальная армия], думаю, что ПНС не спасет от краха никакой Эрдоган. То, что он сейчас делает с переброской боевиков, лишь усиливает кровопролитие и приводит к ненужным жертвам, которые будут на его совести».

Ливия повязла в кризисе с 2011 года, когда был свергнут и убит правитель Муаммар Каддафи. Большая часть государства находится под контролем избранной народом Палаты представителей. Небольшие территории занимает бандитское ПНС, сотканное из выходцев из таких террористических организаций, как «Аль-Каида»*, «Братья-Мусульмане»* и «Исламское государство»* (все запрещены в России). Боевиков признают лишь 12 государств-участников ООН.

Ливийская национальная армия под командованием Халифы Хафтара проводит контртеррористическую операцию «Аль-Карама», призванную освободить африканскую республику от боевиков. Сейчас ЛНА контролирует порядка 90 процентов территории страны и намерена очистить от террористов Триполи и северо-запад Ливии. Ряд СМИ периодически публикуют информацию о том, что в антитеррористической операции участвует ЧВК «Вагнер», но ни одно из сообщений не было подтверждено.

* «Исламское государство» (ИГ), «Аль-Каида», «Братья-мусульмане» — террористические организации, запрещены на территории России.