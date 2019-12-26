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 Военные России и США вступили в рукопашную на северо-востоке Сирии

Военные России и США вступили в рукопашную на северо-востоке Сирии
19:05   26 Декабря 2019
Весь мир

Военные России и США вступили в рукопашную на северо-востоке Сирии

Военные России и США вступили в рукопашную на северо-востоке Сирии

Столкновение между российскими и американскими военными произошло в провинции Хасака на северо-востоке Сирии. Как сообщает скандальная оппозиционная организация «Сирийская обсерватория по правам человека» (SOHR), столкновение якобы переросло в рукопашную схватку.

Издание «Русская весна» со ссылкой на военный источник из Сирии пишет, что инцидент произошел между военными РФ и США в курдском районе Тель-Тамер в 30 километрах от Хасаке. Уточняется, что ничего серьезного не произошло.

По данным информаторов SOHR, несколько американских военных бродили по городу «Таль Тамр» в сопровождении команды с переводчиком. Они узнавали мнение местных жителей о присутствии США в этом районе. Источники подтвердили, что все жители описали войска США как предателей.

Военные также совершили поездку по районам, где находятся арабы племени аш-Шарабин и курды.

«Это совпало с присутствием русских солдат в том же районе, в котором возник конфликт, переросший в рукопашную схватку», — пишет SOHR.

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Автор: Арсений Аскольский
#сша #сирия

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