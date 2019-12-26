Военные России и США вступили в рукопашную на северо-востоке Сирии

Столкновение между российскими и американскими военными произошло в провинции Хасака на северо-востоке Сирии. Как сообщает скандальная оппозиционная организация «Сирийская обсерватория по правам человека» (SOHR), столкновение якобы переросло в рукопашную схватку.

Издание «Русская весна» со ссылкой на военный источник из Сирии пишет, что инцидент произошел между военными РФ и США в курдском районе Тель-Тамер в 30 километрах от Хасаке. Уточняется, что ничего серьезного не произошло.

По данным информаторов SOHR, несколько американских военных бродили по городу «Таль Тамр» в сопровождении команды с переводчиком. Они узнавали мнение местных жителей о присутствии США в этом районе. Источники подтвердили, что все жители описали войска США как предателей.

Военные также совершили поездку по районам, где находятся арабы племени аш-Шарабин и курды.