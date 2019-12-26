СМИ запросили у Анкары данные по ЧВК «Вагнера» в Ливии после слов Эрдогана

Редакция ФБА «Экономика сегодня» запросила у Анкары данные по ЧВК «Вагнера» в Ливии после слов президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Журналисты направили соответствующие запросы чиновникам Турции и представителям бизнеса.

Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что сотрудники ЧВК «Вагнера» якобы работают наемниками Халифы Хафтара в Ливии. Эти вбросы помогают турецкому лидеру практически официально заниматься поставкой оружия и боеприпасов для ливийских террористов так называемого Правительства национального согласия (ПНС), премьер-министром которого себя провозгласил Файез Саррадж. При этом в самой Ливии уже действуют турецкий спецназ и ЧВК SADAT.

Журналисты ФБА «Экономика сегодня» направили запросы пресс-секретарю Эрдогана Ибрагиму Калыну и посольству Турции в Москве. Представители СМИ просят подтвердить или опровергнуть утверждения Эрдогана на официальном уровне.

Аналогичные запросы направлены турецким компании BMC и Baykar Makina, именно их бронетехника и боевые беспилотники поставлены в Ливию этим летом в обход резолюции Совета Безопасности ООН. В частности, руководству компаний предлагается рассказать, что оно намерено предпринять, чтобы пресечь такие поставки в будущем и вернуть уже полученные террористами так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии партии.