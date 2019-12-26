Помощь России в борьбе с терроризмом в Сирии должны оценить во всем мире — эксперт

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал результаты итогового опроса, в котором россиян спрашивали, что стало наиболее важным событием или изменением в 2019 году. Значительная часть жителей страны считают главным международным событием улучшение обстановки в Сирийской Арабской Республике (САР), сообщает журнал «ПолитЭксперт».

Российские военные продолжают оказывать помощь на разоренной войной территории Сирии. Нуждающимся жителям во всех уголках страны доставляют продовольственную и гуманитарную помощь, профессиональные врачи осматривают и лечат жителей Сирии. Благодаря России мирная жизнь сирийцев продолжает налаживать в большинстве регионов.

Воздушно-космические силы РФ оказывали помощь сирийской армии в борьбе с боевиками запрещенных в России террористических группировок в провинции Идлиб. Российские истребители постоянно наносили удары по районам Идлиба, где располагались оперативные штабы боевиков. В результате слаженных действия сирийской армии и вооруженных сил России силы террористов на юге Идлиба удалось разгромить.

Результаты проведенного ВЦИОМ опроса говорят о том, что победа над терроризмом в Сирии была важна не только для сирийского народа, но и для многих россиян, считает член экспертного совета общественной организации «Офицеры России» Александр Перенджиев.

«Если раньше она (запрещенная в России группировка «Исламское государство»*) действовала как подпольная организация, то после переросла в квазигосударство. И если бы мы не разрушили эту организацию в Сирии, то в мире возникли бы еще такие образования, которые держали бы весь мир в страхе. <…> Россия не позволила допустить того, чтобы в мире господствовала атмосфера страха. <…> В этом плане россияне правы, это одно из важнейших достижений этого года», — заявил Перенджиев.

По мнению представителя «Офицеров России», если бы российские вооруженные силы не приняли участие в борьбе против терроризма в Сирии, то последствия действий «Исламского государства»* ощутили бы во всем мире. Успех ВКС РФ в Сирии пойдет на пользу всем цивилизованным людям, считает Перенджиев.

*«Исламское государство» (ИГ) — террористическая группировка, запрещена в РФ