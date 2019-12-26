Иск Дамаска поможет выгнать американцев из Сирии — эксперт

Судебный иск Дамаска к Соединенным Штатам Америки за воровство сирийской нефти поспособствует тому, что американцы покинут наконец территорию САР.

Таком мнение в четверг высказал политолог Константин Соколов в беседе с журналом «Слово и Дело», комментируя планы сирийского правительства подать в отношении США международный иск за расхищение своих природных ресурсов, о которых ранее заявила советник президента САР по политическим вопросам и СМИ Бусейна Шаабан.

Американцы на протяжении уже долгого времени воруют нефть с захваченных сирийских месторождений, привлекая к этой незаконной деятельности курдские бандформирования, наемников американской ЧВК Academi (более известной подо старым названием Blackwater) и членов террористических группировок. За эту деятельность президент США Дональд Трамп уже не раз подвергался критике внутри своей страны.

По мнению эксперта по геополитике, члена-корреспондента РАЕН Константина Соколова, внутригосударственные противники Трампа не станут оказывать какое-либо влияние на международные инстанции, чтобы иск Сирии был удовлетворен, а глава США понес таким образом репутационные потери, так как интересы США имеют для них большое значение.

«Я думаю, что это маловероятно. Борьба против Дональда Трампа имеет предвыборное значение, но нанесение какого-либо ущерба интересам США, в предвыборном смысле, обойдется авторам такого хода дороже, чем положительный эффект в отношении Трампа. Соединенные Штаты блюдут свои интересы», — отметил эксперт.

При этом он напомнил случай, как в 1988 году США сбили пассажирский Boeing Ирана. Тогда Вашингтон не признал своей вины и Ирану ничего не заплатил, но выплатил денежные компенсации семьям погибших. В данном случае, по мнению Соколова, сложно представить, что ситуация будет развиваться подобным образом.

«Маловероятно, что Соединенные Штаты выплатят что-то. Ущерб будет исчисляться достаточно крупными суммами. Самое главное, что США сами по себе эти деньги почти не получали, они их тратили там же на боевиков, войну и так далее», — прокомментировал политолог.

В то же время политолог добавил, что есть вероятность того, что иск сирийских властей будет удовлетворен на международном уровне, и тогда будет интересно понаблюдать за реакцией Вашингтона, которые не признает авторитет международных организаций. То есть США могут просто проигнорировать вердикты международных судов, как это уже случалось ранее.

«На сегодняшний день мы видим, что США достаточно четко игнорируют и международное общественное мнение, и всяческие другие решения. Это мы видим по ситуации, например, с Венесуэлой. Они не признают законное правительство и все, хотя понятно, что никаких правовых оснований под этим нет. Для себя Штаты выбрали нового руководителя Венесуэлы – Гуайдо», — напомнил эксперт.

По его словам, также может произойти и на этот раз – США будут игнорировать очевидные вещи, так как они не собираются вступать в диалог с президентом Сирии Башаром Асадом.

Тем не менее, эксперт добавил, что считает суд по данному вопросу целесообразным. США не выплатят Дамаску компенсацию, но, возможно, они все же уберутся из Сирии.