Террористы ПНС Ливии хотят использовать захваченных рабочих Египта для провокаций

Члены так называемого «Правительства национального согласия» (ПНС) Ливии захватили в плен 27 рабочих из Египта и готовятся использовать их с целью провокации против страны. Эксперт по геополитике Константин Соколов в своем интервью Федеральному агентству новостей объяснил, что со стороны Каира может последовать жесткая реакция на данный инцидент.

ПНС Ливии хотят использовать захваченных египетских рабочих в качестве «актеров», которые на камеру сыграют роль египетских военнослужащих в Ливии. Этот ролик члены бандформирований намерены использовать для дискредитации Каира. Рабочие были захвачены у рынка Аль-Хадра в одном из районов ливийской столицы — Триполи. По предварительной информации, в захвате принимала участие группировка «Абу Салим», которым руководит Абдулгани аль-Кикли.

Ранее Абдулгани аль-Кикли за торговлю наркотиками получил 14 лет тюремного заключения. Данное бандитское формирование подчиняется Фатхи Башаге, который входит в ближайшее окружение главы оккупационного «правительства» Триполи Файеза Сарраджа.

По мнению эксперта по геополитике Константина Соколова, Каир может дать жесткую реакцию на подобные провокационные действия со стороны бандитов. Египет будет действовать в зависимости от того, какие действия ПНС Ливии предпримут в отношении захваченных египтян.

«В данном случае трудно предположить, какого рода провокацию готовят в ПНС Ливии, поэтому реакцию Каира трудно прогнозировать. Я считаю, что в таком случае вполне возможно даже международное вмешательство. Подчеркиваю, что очень многое будет зависеть от того, что реально хотят сделать провокаторы Файеза Сарраджа», — заявил Соколов.

Эксперт считает, что действия террористов ПНС Ливии не до конца понятны. Чтобы изобразить египетских солдат, рассуждает Соколов, не обязательно было захватывать египтян. Можно было просто найти похожих на них людей. Поэтому что конкретно хотят предпринять члены бандформирований «правительства» Триполи не до конца ясно.

Ранее президент Египта Абду-Фаттаха ас-Сиси заявил, что он будет бороться с любыми угрозами безопасности гражданам своей страны со стороны Ливии и Судана. Лидер Египта также подчеркнул, что выступает против формирования в Ливии «правительства», состоящего из боевиков и членов террористических группировок.

Ситуацию в стране также осложняет Турция, которая осуществляет поставки вооружения, военной техники и боеприпасов террористам ПНС Ливии. Напомним, что в отношении Ливии действует оружейное эмбарго ООН. Турция в обход ограничений, по воздуху и по морю, поставляет в Триполи оружие и боеприпасы, в том числе военный транспорт и беспилотники.

После свержения Муаммара Каддафи в 2011 году северо-запад и столицу страны захватили бандформирования, формально объединившиеся в так называемое «Правительство национального согласия». Эти группировки связаны, в частности, с запрещенными в России международными террористическими организациями, такими как «Аль-Каида», «Братья-мусульмане» и ИГ.