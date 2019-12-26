Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
«Гознак» заявил о чистоте российских банкнот

«Гознак» заявил о чистоте российских банкнот

 Глава Подмосковья рассказал, что создает в регионе настроение Нового года

Глава Подмосковья рассказал, что создает в регионе настроение Нового года
Новый опрос показал положительный баланс доверия украинцев к Зеленскому

Новый опрос показал положительный баланс доверия украинцев к Зеленскому

 Полиция Белоруссии задержала 22-летнего россиянина по подозрению в педофилии

Полиция Белоруссии задержала 22-летнего россиянина по подозрению в педофилии
Турецким дипломатам и администрации Эрдогана придется ответить после вбросов о ЧВК «Вагнера»

Турецким дипломатам и администрации Эрдогана придется ответить после вбросов о ЧВК «Вагнера»

 Военные России и США вступили в рукопашную на северо-востоке Сирии

Военные России и США вступили в рукопашную на северо-востоке Сирии
«Гознак» заявил о чистоте российских банкнот

«Гознак» заявил о чистоте российских банкнот

 Глава Подмосковья рассказал, что создает в регионе настроение Нового года

Глава Подмосковья рассказал, что создает в регионе настроение Нового года
Новый опрос показал положительный баланс доверия украинцев к Зеленскому

Новый опрос показал положительный баланс доверия украинцев к Зеленскому

 Полиция Белоруссии задержала 22-летнего россиянина по подозрению в педофилии

Полиция Белоруссии задержала 22-летнего россиянина по подозрению в педофилии
Турецким дипломатам и администрации Эрдогана придется ответить после вбросов о ЧВК «Вагнера»

Турецким дипломатам и администрации Эрдогана придется ответить после вбросов о ЧВК «Вагнера»

 Военные России и США вступили в рукопашную на северо-востоке Сирии

Военные России и США вступили в рукопашную на северо-востоке Сирии
18:57   26 Декабря 2019
Весь мир

Перестрелка между Индией и Пакистаном привела к жертвам с обеих сторон

Перестрелка между Индией и Пакистаном привела к жертвам с обеих сторон

Вдоль линии разделения в спорном Кашмире вновь произошел вооруженный конфликт между военными Индии и Пакистана. Обе страны понесли жертвы, пишет агентство Associated Press 26 декабря.

Пакистанская сторона обвинила индийскую в провокации. Военные Индии же утверждают, что огонь со стороны Пакистана был «неспровоцированным». В результате перестрелки Исламабад заявил о двух погибших. Также генерал-майор Вооруженных сил Пакистана Асиф Гафур указал на ликвидацию трех солдат противника. В индийской армии же опровергли заявление Гафура, подтвердив смерть одного офицера и одного гражданского.

Ранее, на фоне обострившихся отношений между Нью-Дели и Исламабадом, лжеветеран Евгений Шабаев заявил, что в Индии якобы присутствует ЧВК «Вагнер». Аферист давно известен, как поставщик антироссийских фейков для западных СМИ. С вопросом о ЧВК мошеннику позвонил пранкер, представившийся корреспондентом France Press (AFP). Однако «военный эксперт» не понял подвоха и в течение нескольких минут, используя воображение на максимум, рассказывал о китайском заказе и спецоперации против Пакистана. Запись этого телефонного разговора была выложена в марте Telegram-каналом «Мюсли Лаврова».

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анна Манц
#жертвы #индия #перестрелка #пакистан #кашмир

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...