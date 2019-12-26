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18:48   26 Декабря 2019
Россия

Крым, Петербург и другие регионы работают над проектом закона о яхтенном туризме

Крым, Петербург и другие регионы работают над проектом закона о яхтенном туризме

Российские прибрежные регионы работают над законопроектом о яхтенном туризме, сообщил глава комитета госсовета Крыма по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк на пресс-конференции в Симферополе 26 декабря.

«Мы разрабатываем [документ] в республике Крым, передаем Севастополю, Калининграду, Санкт-Петербургу. Они на базе этого закона вносят свои предложения», — рассказал он.

Весной на Крымском полуострове пройдет совещание, на котором будет создан региональный закон. После того, как задействованные регионы примут его, документ предложат в качестве основы для федерального закона, добавил депутат. В целом, законопроект должен регулировать развитие яхтенного туризма и ведение бизнеса в этой сфере.

Крым, Петербург и другие регионы работают над проектом закона о яхтенном туризме

Также, по словам Черняка, инвесторы из Санкт-Петербурга, Москвы и Китая заинтересованы в развитии такого вида туризма в Крыму. Он напомнил, что на побережье полуострова намерены организовать 12 яхтенных марин, то есть «стоянок» для яхт.

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Автор: Анна Манц
#законопроект #крым #петербург #туризм #калининград #яхта

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