Присутствие российской военной полиции на севере Сирии является гарантией мира и стабильности в то время, как американские силы дестабилизируют регион в попытках контролировать нефтяные месторождения. Такое мнение в комментарии «Политике Сегодня» привел председатель президиума «Офицеров России», генерал-майор Сергей Липовой.

«США вторглись в Сирию, имея определенные цели. — сказал эксперт. — Ведь Сирия – это возможность контролировать иракскую нефть. Кто контролирует Сирию – тот контролирует Ближний Восток. Поэтому Вашингтон начал финансировать протесты студентов, начал финансировать якобы независимую оппозицию в Сирии. Потом появился ИГИЛ («Исламское государство» - запрещенная в РФ террористическая организация), вооруженный американской продукцией. Иными словами, Сирии готовили ливийский сценарий. Но вмешательство России нарушило планы США и Израиля».

В четверг российская военная полиция заняла на севере Сирии ключевой опорный пункт в 26 километрах от бывшей «столицы» ИГ — города Ракки. Поселок Телль-Самин расположен на стратегическом перекрестке, который связывает центр и север страны.

«С сегодняшнего дня будем осуществлять патрулирование и задачи по обеспечению безопасности мирных жителей», - рассказал журналистам офицер военной полиции Арман Мамбетов.

Несколько дней назад населенный пункт занимали американские военные. По данным сирийских властей, присутствие солдат США не помешало боевикам беспрепятственно перевозить оружие по соседним дорогам.

Основные силы американцев в настоящий момент сосредоточены в Заевфратье, где с помощью курдских сепаратистов и ЧВК Academi, ранее известной как Blackwater, Пентагон оккупирует основные запасы нефти и газа Сирийской Арабской Республики. В четверг стало известно о готовящемся иске сирийских властей против США из-за разграбления нефтяных ресурсов страны.

«Власти САР изучают варианты того, какие законные меры могут быть предприняты на международном уровне, чтобы подать иск против США, потому как они воруют сирийскую нефть и нарушают суверенитет Сирии», — заявила советник президента САР Бусейна Шаабан.

Сирийский лидер Башар Асад неоднократно подчеркивал, что американцы торгуют нефтью с оккупированных территорий. Прибыль США от контрабанды «черного золота» республики оценивалась в 30 миллионов долларов ежемесячно.