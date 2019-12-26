Найденные в Петербурге человеческие останки могут принадлежать девушке, убитой Соколовым

Найденные в Санкт-Петербурге человеческие останки могут принадлежать убитой историком Олегом Соколовым девушке Анастасии Ещенко. Об этом заявила адвокат семьи Анастасии Александра Бакшеева.

По словам адвоката, в одной из рек Петербурга нашли останки тела. Экспертизы пока не было, поэтому сложно говорить о их принадлежности, но Бакшеева предположила, что они действительно могут принадлежать убитой аспирантке.

«Интерфакс» со ссылкой на источник сообщает, что в ноябре спасатели не смогли найти ноги расчлененной девушки.

63-летний экс-доцент СПбГУ Олег Соколов подозревается в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, которой было 24 года. Сам историк вину признал. Следствие считает, что Соколов застрелил девушку из обреза, а через несколько дней решил избавиться от тела, расчленив его и утопив некоторые части в реке Мойке. За этим занятием его застали очевидцы, вызвавшие полицию. Свидетели подумали, что мужчина тонет, поэтому они решили ему помочь.

11 ноября Соколова арестовали, сейчас он находится в СИЗО Москвы, где проходит психолого-психиатрическую экспертизу в специализированном учреждении. 24 декабря суд продлил ему арест до 9 апреля 2020 года.

Ранее директор библиотеки МГУ Вячеслав Мосягин заявил, что лично выбросит книгу историка Олега Соколова «Битва трех императоров. Наполеон, Россия и Европа».