Очевидец рассказал о покушении на главу Рамонского района

Житель Рамонского района Воронежской области собирался на работу и был готов выйти на улицу, когда произошел взрыв. Чуть позже он узнает о покушении на главу районной администрации Николая Фролова. Телеканал «360» пообщался с очевидцем событий.

«Утром я собирался выходить на улицу как раз, когда произошел удар. На взрыв более было похоже… железной дверью хлопнуло. Как будто кто-то со всей силы бил… окна, двери», — рассказал собеседник.

Когда он вышел во двор, то увидел пожарных. По словам мужчины, близко к месте происшествия никого не пускали.

Напомним, что утром четверга сдетонировало взрывное устройство в машине главы местной администрации. В момент взрыва он садился в автомобиль. Фролов выжил, однако получил травмы. Сейчас он находится под наблюдением врачей, состояние оценивается как стабильное.