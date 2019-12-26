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Помощь России в борьбе с терроризмом в Сирии должны оценить во всем мире — эксперт
17:43   26 Декабря 2019
Россия

Россия призвала Турцию активизировать выполнение мер по сирийскому Идлибу

Россия призвала Турцию активизировать выполнение мер по сирийскому Идлибу

Официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова на брифинге 26 декабря напомнила Турции о выполнении меморандума по сирийской провинции Идлиб.

«Россия выступает за активизацию мер по полному выполнению сочинского меморандума по Идлибу. Прежде всего в части, касающейся создания демилитаризованной зоны и отмежевания так называемой умеренной оппозиции от террористов», — уточнила она.

Захарова подчеркнула, что нельзя «бесконечно долго мириться с террористическим анклавом», находящимся в провинции.

Россия призвала Турцию активизировать выполнение мер по сирийскому Идлибу

Напомним, что в конце октября президенты России Владимир Путин и Турции Тайип Эрдоган встретились в Сочи, где утвердили меморандум по Сирии. Так, в документе содержится договоренность о создании 30-километровой зоны безопасности вдоль границы арабской республики. Для этого необходимо освободить ее от террористов и курдских боевиков. Турецкая сторона намерена заселить освобожденные территории беженцами. Силы обеих стран проводят патрулирование земель.

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Автор: Анна Манц
#захарова #сирия #идлиб #турция #мид рф

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