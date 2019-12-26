Россия призвала Турцию активизировать выполнение мер по сирийскому Идлибу

Официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова на брифинге 26 декабря напомнила Турции о выполнении меморандума по сирийской провинции Идлиб.

«Россия выступает за активизацию мер по полному выполнению сочинского меморандума по Идлибу. Прежде всего в части, касающейся создания демилитаризованной зоны и отмежевания так называемой умеренной оппозиции от террористов», — уточнила она.

Захарова подчеркнула, что нельзя «бесконечно долго мириться с террористическим анклавом», находящимся в провинции.

Напомним, что в конце октября президенты России Владимир Путин и Турции Тайип Эрдоган встретились в Сочи, где утвердили меморандум по Сирии. Так, в документе содержится договоренность о создании 30-километровой зоны безопасности вдоль границы арабской республики. Для этого необходимо освободить ее от террористов и курдских боевиков. Турецкая сторона намерена заселить освобожденные территории беженцами. Силы обеих стран проводят патрулирование земель.