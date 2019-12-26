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 Полиция Белоруссии задержала 22-летнего россиянина по подозрению в педофилии

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17:46   26 Декабря 2019
Россия

«Новая газета» вновь оказалась в центре скандала после обысков у спецкора

«Новая газета» вновь оказалась в центре скандала после обысков у спецкора

Фигурантом нового громкого скандала «Новой газеты» стала спецкор издания Юлия Полухина. В четверг, 26 декабря, ее задержали сотрудники СК РФ, которые провели обыски в ее квартире вместе с отрядом СОБРа. В этот момент Полухина находилась в квартире вместе со своими родственниками.

Адвокат Юлии Полухиной Петр Заикин рассказал, что обыски в ее краснодарской квартире действительно прошли, но родственникам не рассказали никаких подробностей.

«На каком основании задержали, никто не пояснял. Где она находится на самом деле, нам неизвестно. С наибольшей вероятностью это связано с ее профессиональной деятельностью», — передает слова адвоката РИА Новости.

Позднее в СКР подтвердили факт обысков и заявили, что спецкора «Новой газеты» Юлию Полухину допрашивают, а затем отпустят домой.

«Новая газета» вновь оказалась в центре скандала после обысков у спецкора

В конце ноября 2019 года Федеральное агентство новостей (ФАН) опубликовало расследования, касающиеся работы «Новой газеты». В частности, выяснилось, что журналист издания Юрий Коротков выпускал фейковые материалы и сотрудничал с террористами ИГ* (запрещено в РФ). Спонсирует издание и его журналистов беглый российский олигарх Михаил Ходорковский, который скрывается за границей и выделяет на антироссийские материалы колоссальные суммы.

В защите действий террористов были замечены и сотрудница «Новой газеты» Ольга Боброва и колумнист Ирек Муртазин. Последний в 2002 году заступался за боевиков, захвативших театр на Дубровке в Москве.

* ИГ — террористическая группировка, запрещена в России.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #политика #новая газета

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