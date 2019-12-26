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17:24   26 Декабря 2019
Россия

Первый центр амбулаторной онкологической помощи открылся в Нижегородской области

Первый центр амбулаторной онкологической помощи открылся в Нижегородской области

В рамках национального проекта «Здравоохранение» в городе Павлово Нижегородской области открылся первый центр амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП). Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

«Первый центр амбулаторной онкологической помощи в регионе оснащен самым современным оборудованием: магнитно-резонансным томографом, аппаратом УЗИ экспертного класса, маммографом, рентгенодиагностическим комплексом и другой высокотехнологичной аппаратурой, которая позволит выявлять онкозаболевания на ранней стадии», — цитирует пресс-служба слова министра здравоохранения Нижегородской области Александра Смирнова.

На оснащение центра было выделено порядка 200 миллионов рублей. Всего в рамках национального проекта в регионе откроют 12 центров амбулаторной онкологической помощи, заявил глава региона Глеб Никитин.

Помимо Павловского района, центр будет обслуживать жителей Сосновского района, Богородска и Вачи. Для работы в ЦАОП врачи Павловской центральной больницы прошли специальное обучение. В общей сложности в центре работают восемь специалистов.

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Автор: Роман Самойлов
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